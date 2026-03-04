Lazio-Atalanta 2-2 all'Olimpico, Dele-Bashiru protagonista ma decide il ritorno

Dele-Bashiru porta avanti la Lazio con un gol a inizio ripresa, ma l’Atalanta reagisce subito e la semifinale d’andata di Coppa Italia finisce 2-2 all’Olimpico. Decidono anche le reti nel finale di Dia e Musah, rinviando tutto al ritorno del 22 aprile.

La prima sfida della semifinale di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta termina senza vincitori. Allo stadio Olimpico finisce 2-2 al termine di una gara ricca di episodi e cambi di ritmo. I biancocelesti passano in vantaggio a inizio ripresa con Dele-Bashiru, ma l’Atalanta risponde subito con Pasalic. Nel finale arrivano altre due reti, prima quella di Dia e poi il pareggio di Musah. La qualificazione si deciderà nel match di ritorno fissato per il 22 aprile.

Tra i migliori della Lazio spicca Dele-Bashiru, autore di una prestazione completa a centrocampo. Recupera diversi palloni e si inserisce con tempismo nell’azione che porta al gol del vantaggio al 47’. La sua presenza in mezzo al campo crea problemi costanti alla difesa avversaria.

Buona anche la prova di Isaksen, molto attivo soprattutto nella prima parte della gara. L’esterno offensivo crea pericoli con le sue accelerazioni, anche se in alcune occasioni tende a forzare la giocata. Zaccagni lavora molto sulla fascia, attirando spesso raddoppi e liberando spazio ai compagni.

Nel reparto difensivo si distingue Gila, ordinato negli interventi e preciso negli anticipi. Più altalenante invece la gara di Romagnoli, che alterna chiusure efficaci a momenti di disattenzione. Provedel viene penalizzato dalla respinta centrale che favorisce l’azione del pareggio atalantino firmato da Pasalic.

Sulla corsia sinistra Nuno Tavares mostra qualche buona iniziativa offensiva ma paga ancora qualcosa nella fase difensiva. Marusic invece resta più prudente, limitando le sortite in avanti per controllare le iniziative degli esterni nerazzurri.

Dalla panchina arriva l’episodio che riaccende il finale. Dia, entrato nella seconda parte della ripresa, sfrutta una delle poche occasioni a disposizione e segna il gol che sembra decisivo all’87’. Poco dopo però arriva la replica dell’Atalanta con Musah che ristabilisce l’equilibrio.

La squadra di Sarri mostra carattere e resta in partita anche nei momenti complicati, pur con qualche limite già visto in stagione. Il 2-2 lascia tutto aperto in vista del ritorno, quando una delle due conquisterà il pass per la finale.