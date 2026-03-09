Indian Wells, Sinner fuori dal doppio con Opelka battuti Granollers e Zeballos

Jannik Sinner esce dal doppio a Indian Wells dopo la sconfitta con Granollers e Zeballos. L’azzurro, in coppia con Reilly Opelka, perde 6-4 6-4 al primo turno ma sfrutta la partita per lavorare sul gioco a rete in vista del singolare.

Il percorso di Jannik Sinner nel tabellone di doppio a Indian Wells si ferma subito. L’azzurro, schierato insieme all’americano Reilly Opelka, è stato eliminato al primo turno dalla coppia formata dallo spagnolo Marcel Granollers e dall’argentino Horacio Zeballos, specialisti della disciplina.

Il match si è chiuso in due set con lo stesso punteggio, 6-4 6-4. In entrambe le frazioni la differenza è arrivata da un solo break, sufficiente alla coppia iberico-sudamericana per controllare la partita e difendere il vantaggio fino alla fine.

Nonostante l’eliminazione, Sinner ha mostrato un atteggiamento sereno in campo. L’incontro è servito soprattutto per prendere ritmo nelle giocate a rete, un aspetto su cui il numero uno italiano continua a lavorare per rendere il suo tennis più completo.

Archiviata l’esperienza nel doppio, l’attenzione si sposta ora sul torneo principale. Nel singolare a Indian Wells Sinner tornerà in campo martedì per gli ottavi di finale contro il brasiliano Joao Fonseca, dopo aver superato nei turni precedenti il ceco Svrcina e il canadese Denis Shapovalov.