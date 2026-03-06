Indian Wells, il programma degli italiani con Sinner, Musetti, Berrettini e Paolini

Jannik Sinner debutta a Indian Wells contro Svrcina nel secondo turno del Masters 1000. Il torneo entra nel vivo venerdì 6 marzo con molti italiani in campo, tra cui Musetti, Berrettini, Cobolli e Paolini impegnati sui diversi campi del complesso californiano.

Il Masters 1000 di Indian Wells entra nella fase del secondo turno e venerdì 6 marzo porta in campo diversi protagonisti italiani. La giornata si apre con una delle sfide più attese, quella tra Matteo Berrettini e il numero quattro del seeding Alexander Zverev, match programmato sullo Stadium 1 alle ore 20 italiane.

Nella notte toccherà anche a Jannik Sinner. Il numero due del ranking mondiale farà il suo esordio nel torneo californiano contro il qualificato ceco Dalibor Svrcina. L’incontro è previsto non prima delle 3.00 italiane sempre sul campo principale.

Tra gli azzurri in gara c’è anche Lorenzo Musetti, impegnato sullo Stadium 3 contro l’ungherese Marton Fucsovics. La partita è programmata nella seconda parte della sessione serale dopo l’incontro tra Walton e Tien.

In campo pure Flavio Cobolli, che sullo Stadium 6 affronterà il serbo Miomir Kecmanovic nel primo match della giornata alle 20 italiane. Il romano prova a proseguire il suo cammino nel torneo contro un avversario esperto del circuito.

Nel tabellone femminile l’Italia sarà rappresentata da Jasmine Paolini. La tennista toscana affronterà la russa Anastasia Potapova sullo Stadium 4 nella sessione serale iniziata alle 20 italiane.

Il programma dello Stadium 1 prevede inoltre Sabalenka contro Sakatsume non prima delle 22, a seguire Gauff contro Rakhimova e più tardi Blinkova contro Anisimova. Sugli altri campi sono in calendario numerosi incontri del secondo turno, tra cui Shelton-Opelka, Brooksby-Tiafoe, Osaka-Kasintseva e Monfils-Auger-Aliassime.