Berrettini e Sonego ai quarti di finale nel doppio a Indian Wells

Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego hanno raggiunto i quarti di finale nel torneo di doppio del BNP Paribas Open di Indian Wells. La coppia italiana ha superato gli statunitensi Ryan Seggerman e Patrik Trhac con un netto 6-3, 6-2, in un incontro durato un'ora e sei minuti.

Oggi, sul cemento dello Stadium 3, affronteranno la coppia testa di serie numero uno, composta da Marcelo Arévalo e Mate Pavic. La partita sarà il secondo incontro in programma a partire dalle 20:00 ora italiana.

