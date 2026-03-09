Cormons, donna di 49 anni aggredita dai suoi cani in casa: trasportata in elicottero a Udine

Una donna di 49 anni è stata gravemente ferita dai suoi cani nella casa di Cormons dopo un’aggressione improvvisa. Una vicina ha sentito le urla provenire dall’abitazione e ha dato l’allarme permettendo l’intervento dei soccorsi.

Una donna di 49 anni è stata attaccata dai propri cani nella mattinata di lunedì 9 marzo all’interno della sua abitazione a Cormons, in provincia di Gorizia. L’aggressione le ha provocato ferite molto gravi e ha reso necessario il trasferimento urgente in ospedale.

Nella casa vivevano due animali, un pitbull e un amstaff. Non è ancora chiaro quale dei due abbia aggredito la proprietaria, né se l’attacco sia stato portato avanti da entrambi. I morsi hanno colpito soprattutto l’avambraccio sinistro, la mano destra e una gamba, causando una consistente perdita di sangue.

L’allarme è scattato grazie a una vicina di casa che ha udito lamenti provenire dall’abitazione e ha deciso di contattare i carabinieri. Quando i militari sono arrivati sul posto hanno trovato la porta aperta e la donna a terra, in stato di semi incoscienza.

La centrale operativa Sores Fvg ha inviato sul posto il personale sanitario del 118 insieme ai vigili del fuoco. Dopo le prime cure, viste le condizioni critiche della ferita, è stato disposto il trasporto in elicottero all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con codice rosso.

I due cani sono stati presi in consegna dal cinovigile e messi in sicurezza in apposite gabbie. I carabinieri stanno ora lavorando per chiarire la dinamica dell’accaduto; la ricostruzione dipenderà anche dalla testimonianza della stessa donna quando le sue condizioni lo permetteranno.