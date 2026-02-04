Donna di 49 anni trovata morta in casa a Melissano, sequestrati cellulari e flaconi

Una donna di 49 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione a Melissano, nel Leccese. I carabinieri indagano sulle cause del decesso: sequestrati telefoni e flaconi, disposta l’autopsia.

Il corpo senza vita di una donna di 49 anni è stato scoperto all’interno di un’abitazione di Melissano, comune della provincia di Lecce. L’allarme è scattato durante la notte, quando il proprietario dell’immobile, che conosceva la vittima, ha chiamato il 118.

All’arrivo dei soccorritori, però, per la donna non c’era più nulla da fare. I sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso, facendo scattare l’intervento delle forze dell’ordine.

I carabinieri hanno avviato subito gli accertamenti per chiarire cosa sia accaduto. Nell’abitazione sono stati sequestrati i telefoni cellulari della donna e alcuni flaconi, ritenuti utili alle indagini.

La salma è stata trasferita nella camera mortuaria dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove nelle prossime ore verrà eseguita l’autopsia. L’esame medico-legale dovrà fornire indicazioni precise sulle cause della morte.

Gli investigatori mantengono il massimo riserbo sull’attività in corso e, al momento, non vengono escluse ipotesi investigative in attesa degli esiti degli esami disposti.