Cuneo, bambina di 4 anni investita in centro a Verzuolo: trasportata in elicottero in codice rosso

Paura nel pomeriggio di domenica 11 maggio a Verzuolo, in provincia di Cuneo, dove una bambina di 4 anni è stata investita in pieno centro cittadino.

Trasportata d'urgenza in elisoccorso al Regina Margherita

L'incidente è avvenuto nel cuore del paese: la piccola ha riportato un trauma cranico e lesioni agli arti inferiori. Le sue condizioni sono apparse subito gravi, tanto da richiedere l’intervento dell’elicottero del 118.

La bambina è stata elitrasportata in codice rosso all’ospedale Regina Margherita di Torino, centro specializzato in cure pediatriche. I medici stanno monitorando la situazione con la massima attenzione.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e le forze dell’ordine per i rilievi. Le dinamiche dell’accaduto sono ancora in fase di accertamento.

