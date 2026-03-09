Cleo delle Bambole di Pezza si tatua Carlo Conti dopo Sanremo 2026

Cleo delle Bambole di Pezza si è tatuata Carlo Conti dopo Sanremo 2026 per ringraziare il conduttore che le ha dato l’occasione di salire sul palco dell’Ariston. La cantante racconta anni difficili e il lavoro da babysitter per inseguire la musica.

Dopo l’esperienza al Festival di Sanremo 2026, Cleo, voce delle Bambole di Pezza, ha deciso di rendere permanente il ricordo più importante di questa fase della sua carriera. Sul braccio della cantante è comparso un tatuaggio dedicato a Carlo Conti, direttore artistico e conduttore dell’ultima edizione del Festival.

La scelta è stata raccontata direttamente sui social. Per la frontwoman della band, rivelazione dell’Ariston, quel gesto è un modo per dire grazie a chi le ha offerto l’occasione di arrivare sul palco più importante della musica italiana. «Carlo Conti mi ha cambiato la vita», ha scritto, spiegando che ogni tatuaggio che porta sulla pelle rappresenta un momento capace di restituirle energia quando lo guarda.

Nel suo racconto c’è spazio anche per gli anni più complicati. Prima della ribalta a Sanremo, Cleo aveva deciso di dedicarsi completamente alla musica, rinunciando a qualsiasi alternativa lavorativa stabile. Una scelta che le ha creato non poche difficoltà.

Per mantenersi ha lavorato come babysitter, uno dei pochi impieghi compatibili con l’impegno nel progetto musicale. Con un diploma al liceo artistico e pochi guadagni, riusciva appena a coprire le spese essenziali. «Guadagnavo il minimo necessario per fare la spesa e riuscire a uscire di casa», ha raccontato.

Tra i ricordi più duri c’è anche una crisi economica che ha colpito la sua famiglia. In quel periodo, ha spiegato, il denaro non bastava nemmeno per fare una spesa completa. «Mi è capitato di mangiare il sugo con il cucchiaio perché mancava la pasta», ha scritto.

L’arrivo a Sanremo ha segnato una svolta. L’invito al Festival ha trasformato anni di tentativi e sacrifici in una possibilità concreta. Per Cleo è stato il momento in cui i sogni coltivati da bambina hanno iniziato a prendere forma.

Oggi la cantante guarda al presente con più serenità. Sa che il successo può essere fragile e cambiare rapidamente, ma rivendica le scelte fatte negli anni più incerti. Non teme più di restare senza lavoro, senza casa o senza indipendenza economica.

Il tatuaggio dedicato a Carlo Conti è diventato il simbolo di quel percorso. «Ora quei risultati li ho stampati sul braccio», ha scritto, chiudendo il messaggio con un omaggio alla musica e alla sua band, le Bambole di Pezza, in attesa dei prossimi concerti dal vivo.