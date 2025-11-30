Sanremo 2026: Carlo Conti svela i 30 Big in gara e un cast ricco di novità

Carlo Conti ha annunciato i 30 Big di Sanremo 2026, ufficializzati durante l’edizione delle 13.30 del Tg1. Un cast eterogeneo che unisce nomi storici, ritorni attesi ed esordi capaci di rappresentare la varietà della musica italiana.

Tra gli artisti selezionati figurano Tommaso Paradiso, Chiello, Serena Brancale, Fulminacci, Ditonellapiaga, Fedez e Marco Masini, Leo Gassmann, Sayf, Arisa, Tredici Pietro, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Malika Aynme, Luchè, Raf, Bambole di Pezza, Ermal Meta, Nayt, Elettra Lamborghini, Michele Bravi, J-Ax, Enrico Nigiotti, Maria Antonietta e Colombre, Francesca Renga, Mara Sattei, Lda e Aka 7even, D'Argen D'Amico, Levante, Eddie Brock e Patty Pravo.

Con una modifica al regolamento già annunciata, il direttore artistico ha ampliato a 30 partecipanti il numero degli artisti in gara, rispetto ai 26 previsti inizialmente. Conti ha sottolineato come la selezione non sia stata semplice: ben 270 brani non sono rientrati nella lista finale.

«C’è tantissima varietà e un grande fermento musicale», ha dichiarato Conti, evidenziando come il cast rispecchi l’evoluzione costante del panorama italiano, tra nuovi linguaggi, generi diversi ed equilibrato alternarsi di debutti e conferme.

Il direttore artistico ha anche condiviso la speranza che le canzoni scelte possano conquistare pubblico e classifiche, arricchendo la colonna sonora del prossimo anno e soddisfacendo gli spettatori che vivono Sanremo come un grande appuntamento nazionale.

Conti ha infine espresso il desiderio che l’edizione 2026 sia caratterizzata da intrattenimento, emozioni e brani capaci di far ballare o riflettere. Dopo l’annuncio, si è diretto a Bologna per la finale dello Zecchino d’Oro.