Sassari, minori disabili maltrattati nella comunità Cometa: cinque educatrici indagate

Cinque educatrici di Sassari sono indagate per presunti maltrattamenti su minori disabili ospiti della comunità Cometa. L’inchiesta della Procura ha portato al sequestro della struttura dopo le segnalazioni su violenze e punizioni inflitte ai ragazzi.

Un centro di accoglienza per minori con disabilità a Sassari è stato sequestrato nell’ambito di un’indagine su presunti maltrattamenti ai danni dei ragazzi ospitati. Cinque educatrici della comunità “Cometa” risultano indagate. Il provvedimento è stato disposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale sassarese dopo le verifiche coordinate dalla Procura.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Squadra mobile, alcune operatrici avrebbero usato schiaffi, sculacciate e punizioni fisiche nei confronti dei minori affidati alla struttura, diversi dei quali affetti da disturbi dello spettro autistico. In un episodio registrato dagli investigatori, una delle educatrici avrebbe raccontato alle colleghe di aver colpito un ragazzo con tale forza da farle attivare il contapassi dell’orologio.

Per quattro delle indagate il giudice ha disposto il divieto di esercitare la professione di educatrice e qualsiasi attività collegata. La quinta operatrice è invece accusata di abuso dei mezzi di correzione. Tutte dovranno comparire mercoledì davanti al gip per l’interrogatorio di garanzia.

L’inchiesta è seguita dalla Procura di Sassari e dagli investigatori guidati dal dirigente Michele Mecca. Le verifiche sono partite dopo alcune segnalazioni su comportamenti violenti all’interno della struttura che ospitava minori con bisogni assistenziali complessi.

Dopo il sequestro della comunità, il Tribunale per i minorenni ha disposto il trasferimento dei ragazzi in un’altra struttura. I minori sono stati spostati nelle ore successive al provvedimento per garantire continuità nell’assistenza e nella tutela.