Siracusa, anziano vessato da mesi: cinque minori trasferiti in comunità

Cinque diciassettenni di Siracusa sono stati raggiunti da una misura cautelare in comunità per gravi atti di violenza e persecuzione ai danni di un uomo anziano. La polizia ha eseguito l’ordinanza emessa dal gip del tribunale per i minorenni di Catania, con le accuse di atti persecutori, violazione di domicilio e danneggiamento aggravato in concorso.

Secondo la ricostruzione, per circa sei mesi i minori si sarebbero introdotti ripetutamente nella casa dell’uomo, trasformandola nel loro punto di ritrovo notturno. Avevano forzato la porta d’ingresso per poter entrare liberamente, agendo in gruppo con atteggiamenti sempre più aggressivi. Le vessazioni comprendevano la rasatura dei capelli dell’anziano con un rasoio elettrico, l’abbassamento dei pantaloni, le riprese video delle umiliazioni e l’obbligo di consumare sostanze stupefacenti, che lo facevano stare male.

L’abitazione è stata gravemente danneggiata: gli indagati avrebbero dato fuoco a effetti personali, versato cloro nelle stanze, allagato la casa e incendiato sacchi di immondizia nella cucina. L’anziano, costretto a dormire su una sedia, ha raccontato agli investigatori di non essere riuscito a reagire alle continue violenze subite quasi ogni notte.

