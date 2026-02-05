Benevento, bambini maltrattati in asilo nido: cinque maestre indagate

Cinque educatrici sono finite sotto indagine a Benevento per presunti maltrattamenti in un asilo nido. Le accuse parlano di schiaffi, insulti e bambini immobilizzati su sedie e passeggini, anche se molto piccoli.

Schiaffi, offese e contenzioni forzate su bambini di pochi mesi. È quanto emerge dall’inchiesta che ha portato all’emissione di divieti di dimora per cinque educatrici, laiche e religiose, in servizio in un asilo nido di Benevento, accusate di concorso in maltrattamenti aggravati ai danni di minori.

Il provvedimento è stato disposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento, su richiesta della Procura, al termine di un’indagine condotta dai carabinieri. Gli accertamenti sono scattati dopo la denuncia presentata dal rappresentante legale di una cooperativa attiva nel settore socio-educativo.

Leggi anche Asilo degli orrori ad Asti: bambini maltrattati e insultati, sospese due maestre

Le investigazioni, supportate da intercettazioni audio e video, hanno documentato una serie di episodi che coinvolgerebbero bambini tra i 10 mesi e i 3 anni, alcuni dei quali non ancora in grado di camminare autonomamente.

Secondo quanto ricostruito, i piccoli sarebbero stati immobilizzati alle sedie usando i loro stessi vestiti o lasciati bloccati per lunghi periodi nei passeggini. In più occasioni sarebbero stati rivolti insulti legati all’aspetto fisico, all’abbigliamento o persino al nome dei bambini.

Le immagini e le registrazioni avrebbero inoltre mostrato violenze fisiche, come schiaffi alla nuca, strattonamenti dei capelli e spintoni, anche nei confronti di bambini che gattonavano. Contestate anche punizioni considerate inappropriate e l’uso della forza per obbligare i piccoli a mangiare o a dormire.

Dagli atti dell’inchiesta emerge un clima che i bambini stessi avrebbero percepito come ostile. Alcuni di loro, secondo quanto rilevato dagli investigatori, avrebbero iniziato a coprirsi il volto con le mani alla vista di un’educatrice che si avvicinava, mostrando un istinto di difesa.