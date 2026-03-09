Valeria Marini contro Nino Frassica dopo la gag tv: Chiede scuse pubbliche faccia a faccia

Valeria Marini torna a criticare Nino Frassica dopo la battuta su Sanremo e la finta richiesta di scuse in tv. L’attrice sostiene di essersi sentita offesa e chiede ora chiarimenti pubblici faccia a faccia davanti alle telecamere.

Lo scontro tra Valeria Marini e Nino Frassica continua anche fuori dagli studi televisivi. L’attrice è tornata sulla polemica nata dopo una battuta del comico durante il Festival di Sanremo 2026 e sulla successiva gag andata in onda a “Che tempo che fa”, dove Frassica ha finto di scusarsi con lei.

Marini racconta di essersi sentita ferita per l’ironia sui presunti ritocchi alle labbra. Ne aveva parlato già nel programma “La volta buona”, spiegando di aver ricevuto un messaggio privato di scuse dall’attore ma di non aver mai avuto un chiarimento pubblico.

La replica televisiva è arrivata domenica sera, ma nel tipico stile ironico di Nino Frassica. In studio ha annunciato di voler chiudere il suo intervento chiedendo scusa a Valeria, per poi rivolgersi scherzosamente a Valeria Golino, creando l’equivoco che ha riacceso la polemica.

Secondo Marini la gag non avrebbe fatto ridere il pubblico e sarebbe stata una mancanza di rispetto. L’attrice sottolinea di avere sempre apprezzato l’ironia e sostiene che, se la battuta fosse stata davvero divertente, sarebbe stata la prima a prenderla con leggerezza.

I due si conoscono da molti anni. Marini ricorda di aver lavorato con lui agli inizi della sua carriera e proprio per questo dice di non capire il motivo di quello che definisce un accanimento nei suoi confronti.

Per chiudere la vicenda, l’attrice propone un chiarimento davanti alle telecamere. Vorrebbe delle scuse esplicite e dirette, magari durante una trasmissione televisiva, così da poter trasformare la polemica in un momento di ironia condivisa.