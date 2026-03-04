Valeria Marini contro Nino Frassica dopo Sanremo

Valeria Marini accusa Nino Frassica dopo una battuta sul palco di Sanremo e spiega di essersi sentita ferita. In tv la showgirl racconta di aver pianto per quelle parole e dice di aspettare ancora delle scuse pubbliche dal comico.

Valeria Marini si è commossa in televisione parlando dello sketch di Nino Frassica al Festival di Sanremo. Ospite nello studio de La volta buona, la showgirl ha raccontato di essere rimasta molto male per alcune battute fatte dal comico sul palco dell’Ariston, legate ai suoi celebri “baci stellari” e a presunti ritocchi alle labbra.

Durante la trasmissione l’emozione ha preso il sopravvento. Marini ha spiegato di aver sofferto per quelle parole e di aver pianto dopo aver visto lo sketch. «Quella battuta è stata offensiva», ha detto, aggiungendo di aver scritto direttamente a Frassica senza ricevere scuse pubbliche.

Nel racconto della showgirl emerge soprattutto l’amarezza per come si è sentita trattata davanti al pubblico di Sanremo. «Ogni volta devono denigrare chi ha successo», ha dichiarato. A un certo punto della puntata si è alzata dalla poltrona, visibilmente scossa, salutando lo studio come se volesse andare via.

Pochi istanti dopo però è tornata a sedersi e ha spiegato meglio la sua posizione. «Non voglio emozionarmi», ha detto. «Frassica è una persona che ho sempre stimato, ma quella battuta sul mio corpo mi ha ferita. Non sono un pezzo di carne, sono una persona».

La showgirl ha ribadito di aspettare ancora delle scuse pubbliche. Nel suo intervento ha ricordato anche il motto che l’ha resa famosa negli anni, i suoi “baci stellari”, spiegando di aver costruito intorno a quell’espressione un segno distintivo della propria immagine.