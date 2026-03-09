Nino Frassica e Valeria Marini, le scuse in tv diventano una gag a Che tempo che fa

Nino Frassica ha rivolto scuse pubbliche a Valeria Marini dopo la battuta a Sanremo 2026 sui ritocchi alle labbra. La showgirl si era detta ferita e aveva chiesto un gesto in tv dopo aver ricevuto solo scuse private dal comico.

La polemica tra Nino Frassica e Valeria Marini nasce da una battuta pronunciata durante il Festival di Sanremo 2026. Sul palco il comico aveva ironizzato sugli effetti di un ritocco alle labbra, una gag che la showgirl non ha preso con leggerezza.

Ospite del programma televisivo La volta buona, Valeria Marini aveva raccontato di essersi sentita ferita da quella battuta. Con la voce incrinata e visibilmente emozionata, aveva spiegato di aver ricevuto le scuse private di Frassica ma non quelle pubbliche, che invece avrebbe voluto.

La situazione si è spostata in televisione nella puntata dell’8 marzo di Che tempo che fa. Durante il programma Frassica ha preso la parola con tono serio e ha annunciato di voler chiedere scusa pubblicamente.

Pochi secondi dopo, però, la scena ha preso la piega tipica del suo umorismo. Il comico ha detto di voler chiedere perdono per aver promesso di andare a vedere l’ultimo film della Marini e poi ha concluso con un gioco di parole, dichiarando di chiedere scusa a Valeria… Golino.