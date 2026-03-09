Alcaraz sfida Rinderknech al terzo turno di Indian Wells, orario e dove vederla

Carlos Alcaraz torna in campo a Indian Wells contro Arthur Rinderknech nel terzo turno del Masters 1000. Il match si gioca nella notte tra il 9 e il 10 marzo intorno alle 2 italiane con diretta tv e streaming sui canali Sky.

Carlos Alcaraz è atteso da un nuovo impegno al Masters 1000 di Indian Wells. Nella notte tra lunedì 9 e martedì 10 marzo il tennista spagnolo affronta il francese Arthur Rinderknech nel terzo turno del torneo californiano. La partita è prevista intorno alle 2 del mattino, orario italiano.

Il numero uno del mondo arriva all’appuntamento dopo aver superato all’esordio Grigor Dimitrov. Dall’altra parte della rete ci sarà Rinderknech, che nel turno precedente ha eliminato l’argentino Cerundolo guadagnandosi il pass per la sfida contro lo spagnolo.

I precedenti sorridono nettamente ad Alcaraz. I due si sono incrociati cinque volte nel circuito Atp e lo spagnolo ha sempre vinto. L’ultimo confronto risale all’Atp 500 di Doha, dove Alcaraz ha battuto il francese al primo turno prima di proseguire il cammino fino al titolo.

La partita di Indian Wells sarà visibile in diretta televisiva sui canali Sky Sport. Gli abbonati potranno seguire l’incontro anche in streaming tramite l’app Sky Go e sulla piattaforma NOW.