Alcaraz sfida Rinderknech a Doha, orario e dove vederla
Carlos Alcaraz debutta a Doha contro Arthur Rinderknech dopo il trionfo agli Australian Open 2026. Il numero uno del mondo scende in campo nel pomeriggio, forte dei precedenti tutti a suo favore.
Carlos Alcaraz inaugura il suo torneo a Doha affrontando il francese Arthur Rinderknech nel primo turno dell’Atp 500. Lo spagnolo arriva in Qatar con grande fiducia dopo il successo agli Australian Open 2026, dove ha superato in finale Novak Djokovic conquistando uno storico traguardo personale.
La partita è in programma oggi, martedì 16 febbraio, con inizio non prima delle 17.30. Il match segna l’esordio stagionale nel torneo qatariota per il numero uno del mondo, reduce da un periodo particolarmente brillante sul circuito.
Tra i due giocatori ci sono già quattro confronti diretti, tutti vinti da Alcaraz. L’ultimo precedente risale agli US Open, dove lo spagnolo si impose in tre set agli ottavi di finale, confermando la propria superiorità nel confronto diretto.
L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport. Gli appassionati potranno seguirlo anche in streaming tramite Sky Go e la piattaforma NOW, che offrono la visione live delle partite del torneo di Doha.