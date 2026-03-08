Indian Wells, Alcaraz e Djokovic al terzo turno. Fuori Darderi

Carlos Alcaraz parte forte a Indian Wells e supera Grigor Dimitrov con un netto 6-2 6-3. Lo spagnolo accede al terzo turno del Masters 1000 californiano, dove avanzano anche Novak Djokovic dopo una rimonta e Rinky Hijikata che elimina Luciano Darderi.

Carlos Alcaraz inaugura il suo cammino a Indian Wells con una vittoria rapida. Il numero uno del mondo, entrato direttamente al secondo turno del Masters 1000, liquida il bulgaro Grigor Dimitrov in un’ora e sei minuti con il punteggio di 6-2, 6-3. Lo spagnolo prende subito il controllo dello scambio, spinge da fondo campo e non concede occasioni al rivale.

Più impegnativo l’esordio di Novak Djokovic. Il serbo, terza testa di serie del torneo, perde il primo set contro il polacco Kamil Majchrzak ma reagisce con decisione. Dopo il 4-6 iniziale cambia ritmo, domina i successivi due parziali e chiude la sfida 6-1, 6-2 dopo due ore e dodici minuti di gioco.

Si ferma invece il percorso di Luciano Darderi. L’azzurro, numero 20 del seeding, viene battuto dall’australiano Rinky Hijikata, arrivato dalle qualificazioni. Darderi conquista il primo set 6-4, ma l’avversario ribalta la partita vincendo i successivi parziali 6-2 e 6-4 e guadagnando l’accesso al turno successivo del torneo californiano.