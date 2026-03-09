Professore investito da uno studente durante uno scherzo a Gainesville muore Jason Hughes

Jason Hughes è morto a 40 anni a Gainesville dopo essere stato investito accidentalmente da uno studente durante uno scherzo notturno finito male davanti alla sua abitazione. Il professore era uscito per fermare un gruppo di ragazzi che stava imbrattando il giardino.

Un insegnante di matematica di 40 anni, Jason Hughes, è morto dopo essere stato travolto da un pick-up guidato da uno dei suoi studenti. L’incidente è avvenuto nella tarda serata di venerdì 6 marzo a Gainesville, nello stato americano della Georgia, davanti alla casa del docente della North Hall High School.

Tutto è iniziato intorno alle 23.30 quando cinque adolescenti si sono presentati davanti all’abitazione dell’insegnante per mettere in atto il cosiddetto rolling, uno scherzo diffuso negli Stati Uniti che consiste nel ricoprire alberi e giardini con rotoli di carta igienica.

Sentendo i rumori provenire dal giardino, Hughes è uscito di casa per capire cosa stesse accadendo e fermare i responsabili. Alla vista del professore i ragazzi sono scappati verso i loro veicoli. Nella confusione, secondo quanto ricostruito dagli investigatori della contea di Hall, l’uomo è inciampato ed è caduto proprio davanti al pick-up guidato da uno degli studenti.

Il conducente, il diciottenne Jayden Ryan Wallace, stava cercando di allontanarsi rapidamente dal luogo dello scherzo e non avrebbe visto il docente a terra. Il mezzo lo ha travolto provocandogli gravi lesioni interne. Il giovane è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale, mentre altri quattro ragazzi sono stati denunciati.

I ragazzi si sono fermati subito dopo l’impatto e hanno tentato di soccorrere l’insegnante fino all’arrivo dei paramedici. Hughes è stato trasportato d’urgenza in ospedale ma è morto il giorno successivo. La North Hall High School ha sospeso le attività sportive in segno di lutto. Il docente lascia la moglie, anche lei insegnante nello stesso istituto, e due figli piccoli.