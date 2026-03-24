Italo Ferraro morto a Napoli investito da uno scooter mentre attraversa

Italo Ferraro muore dopo essere stato investito a Napoli mentre attraversava la strada, travolto da uno scooter in corso Vittorio Emanuele. L’impatto è avvenuto in serata, inutili i soccorsi dopo ore di ricovero.

È morto dopo ore di agonia Italo Ferraro, architetto e scrittore napoletano di 84 anni, investito nella serata di lunedì 23 marzo lungo corso Vittorio Emanuele. L’uomo stava attraversando la strada quando uno scooter lo ha colpito in pieno.

L’incidente è avvenuto intorno alle 19.30 all’altezza del civico 532. Secondo una prima ricostruzione, il motociclo, un Aprilia Sport City 125 guidato da una donna di 27 anni, procedeva in direzione piazza Mazzini quando ha urtato il pedone.

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Le condizioni dell’anziano sono apparse subito gravissime. Soccorso sul posto, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Pellegrini, dove è rimasto ricoverato per tutta la notte. Il decesso è stato constatato nelle prime ore di martedì mattina.

La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per eventuali accertamenti. La conducente dello scooter, ferita nell’impatto, è stata portata al Cto per le cure del caso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, che hanno eseguito i rilievi per chiarire la dinamica. Il mezzo è stato sequestrato e alla giovane è stata ritirata la patente. In corso anche gli esami per verificare le sue condizioni al momento dell’impatto.

Ferraro era conosciuto non solo per la sua attività di architetto, ma anche come autore di numerosi volumi dedicati alla città, tra cui l’Atlante storico di Napoli.