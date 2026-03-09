Morto Corey Parker, attore di Will & Grace e Venerdì 13 aveva 60 anni

Corey Parker è morto a 60 anni dopo una malattia oncologica. L’attore statunitense, visto nella sitcom Will & Grace e nel film horror Venerdì 13: il terrore continua, si è spento il 5 marzo a Memphis, nel Tennessee, come confermato dalla famiglia.

L’attore americano Corey Parker è morto giovedì 5 marzo a Memphis, nello stato del Tennessee, dopo aver affrontato un tumore. Aveva 60 anni. La scomparsa è stata confermata dai familiari, che hanno diffuso la notizia attraverso un comunicato.

La sorella Noelle Parker ha ricordato l’attore con parole affettuose, raccontando che se n’è andato serenamente, circondato dalle persone a lui più vicine. Nel messaggio ha ripercorso anche il legame professionale che li aveva uniti per anni, ricordando il talento e la passione con cui Corey affrontava il suo lavoro.

Leggi anche: Peter Greene morto a 60 anni, addio all'attore di Pulp Fiction e The Mask

Figlio dell’attrice Rocky Parker, Corey iniziò a recitare quando era ancora bambino. A soli quattro anni comparve nei primi lavori teatrali e continuò a lavorare durante l’adolescenza. Il debutto televisivo arrivò nel 1983 con un episodio della soap opera Così gira il mondo.

L’anno successivo fece il suo ingresso al cinema con “La casa in Hill Street”. Nel 1985 ottenne uno dei ruoli principali in Venerdì 13: il terrore continua, quinto capitolo della nota saga horror, che contribuì a farlo conoscere al grande pubblico.

Negli anni seguenti prese parte a diversi film, tra cui “Nove settimane e mezzo”, “L’uomo della pioggia” e “Il dubbio degli dei”, alternando cinema e televisione. Sul piccolo schermo comparve in numerose produzioni statunitensi e nel 2000 partecipò a cinque episodi della sitcom Will & Grace.

Accanto all’attività davanti alla macchina da presa, Parker lavorò a lungo anche come insegnante di recitazione. Dal 2000 iniziò a tenere corsi per giovani attori in diverse università americane, tra cui Duke University, Rhodes College e University of Memphis.

Negli ultimi anni aveva continuato a dedicarsi alla formazione artistica, collaborando come acting coach anche a produzioni televisive. Tra queste figura la serie Ms. Marvel, uscita nel 2022.