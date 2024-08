Morto Angel Salazar - l'attore di 'Scarface' e 'Carlito's Way' aveva 68 anni

'Scarface' ha avuto un impatto culturale enorme, diventando più noto del film originale e rendendo anche Salazar legato alla figura di Chi-Chi, nota soprattutto per la scena in cui aiuta Al Pacino-Montana a fuggire dai gangster rivali che lo minacciano con delle motoseghe.

Lo ha confermato un portavoce al sito americano Entertainment Weekly

Spettacolo - È morto all'età di 68 anni Ángel Salazar, attore noto soprattutto per i ruoli nei due film cult di Brian De Palma 'Scarface' e 'Carlito's Way'. Lo ha confermato un portavoce al sito americano Entertainment Weekly. Le cause della morte non sono state rese note, ma l'artista è stato trovato morto nel bagno di un amico a Brooklyn. Nato a Cuba il 2 Marzo 1956, Salazar emigrò negli Stati Uniti dove riuscì a lavorare come comico e attore. Il ruolo della svolta arrivò nel 1983 quando Brian De Palma lo scelse come spalla di Al Pacino in 'Scarface', remake dell'omonimo film gangster del 1932 diretto da Howard Hanks e ispirato alla vita di Al Capone. Salazar interpretava Chi-Chi, uno dei rifugiati cubani che accompagnavano in America il protagonista, Tony Montana, e lo aiutavano a costruire il suo impero criminale, basato sul traffico di cocaina.

'Scarface' ha avuto un impatto culturale enorme, diventando più noto del film originale e rendendo anche Salazar legato alla figura di Chi-Chi, nota soprattutto per la scena in cui aiuta Al Pacino-Montana a fuggire dai gangster rivali che lo minacciano con delle motoseghe. Salazar ha poi lavorato al fianco di Tom Hanks nel 1988 nella commedia 'Punchline' per poi tornare a essere diretto da Brian De Palma, sempre sul set con Al Pacino, in 'Carlito's Way', gangster movie del 1993. L'attore, naturalizzato statunitense, è poi diventato un comico di successo, con una carriera nella stand-up comedy.