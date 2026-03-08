Elettra Lamborghini racconta Sanremo, il sospetto ADHD e l'amore con Afrojack

Elettra Lamborghini racconta la sua settimana al Festival di Sanremo e la preparazione fatta di isolamento e dieta a base di uova. In tv la cantante parla anche del sospetto di avere l’ADHD e della relazione con il marito Afrojack.

Elettra Lamborghini ripensa ai giorni trascorsi al Festival di Sanremo e li descrive come una corsa continua. Ospite nello studio di Domenica In, la cantante ha ricordato quanto sia difficile trovare tempo per riposare durante la settimana del Festival, tra interviste, programmi televisivi e promozione del brano in gara.

Appena entrata in studio ha regalato un ramo di mimosa a Mara Venier e ha commentato con ironia la ricorrenza dedicata alle donne. Poi ha parlato dell’esperienza sanremese, spiegando che per restare visibili bisogna partecipare a molte trasmissioni e incontri con la stampa, ritmi che lasciano poco spazio alla tranquillità.

Durante il Festival si è parlato molto anche dei suoi momenti di festa con gli amici. La cantante ha raccontato di essersi divertita molto, ma riguardando alcuni video diventati virali ha ammesso di essersi fatta una domanda su se stessa. «Guardandomi ho pensato che forse potrei avere l’ADHD, perché ho sempre bisogno di muovermi e non riesco a stare ferma», ha spiegato.

Prima di partire per la Liguria, Lamborghini aveva seguito una routine piuttosto rigida. Per alcuni giorni è rimasta in casa e ha scelto un’alimentazione molto semplice. «Non sono uscita e ho mangiato solo uova», ha raccontato, spiegando che voleva arrivare preparata all’appuntamento.

Nel corso dell’intervista ha parlato anche della vita privata e del rapporto con il marito Afrojack, dj e produttore con cui è sposata da cinque anni. I due si sono conosciuti durante un festival musicale. All’inizio, ha ricordato, non era particolarmente interessata a lui. Con il tempo però il rapporto è cambiato e la relazione è diventata sempre più solida.

Oggi la cantante dice di sentirsi fortunata. Descrive il marito come una persona leale e affettuosa, qualità che per lei contano più di tutto. «È bello fuori ma anche dentro, è buono e fedele», ha raccontato parlando della loro storia.