Elettra Lamborghini a Sanremo 2026, notte senza sonno e Afrojack mandato a Montecarlo

Elettra Lamborghini racconta la fatica di Sanremo 2026 e allontana Afrojack dopo una notte difficile, tra poche ore di sonno e tensione prima dell’esibizione con Voilà.

Elettra Lamborghini continua a far parlare di sé al Festival di Sanremo 2026, tra retroscena personali e sfoghi legati alla gara. Dopo una notte agitata, la cantante ha ammesso di aver dormito pochissimo, complici gli impegni e il clima frenetico della manifestazione.

In collegamento con Antonella Clerici durante “È sempre Mezzogiorno”, ha raccontato la tensione accumulata nelle ultime ore. «Ho lavorato per mesi su questo brano e volevo rendere al meglio. La prima serata è andata bene, ma ieri non ero soddisfatta», ha spiegato, confessando di aver dormito appena due ore.

La pressione si è fatta sentire anche sul piano emotivo. «Non mi piaceva niente, né la voce né l’abito», ha detto, descrivendo un momento di forte insicurezza prima di salire sul palco dell’Ariston.

Accanto a lei c’era il marito Afrojack, ma la sua permanenza è durata poco. Con tono scherzoso, Elettra ha raccontato di averlo invitato a partire per Montecarlo: «Gli ho detto di andare al casinò e divertirsi. Dopo due ore era già stanco». Tra sveglie all’alba e interviste continue, la cantante ha ironizzato sul fatto che forse sarà meglio rivederlo solo per la serata delle cover.

Quanto al giudizio ricevuto, Elettra ha sorriso: «Mi ha detto che sono stata bravissima, ma il suo parere vale come quello di una mamma». Un commento affettuoso, ma che lei stessa prende con leggerezza.