Incidente sulla Provinciale 56 a Serrenti, muore un agricoltore di Samassi

Un agricoltore di 40 anni è morto dopo aver perso il controllo dell’auto sulla Provinciale 56 vicino a Serrenti. Il veicolo è uscito dalla carreggiata, ha attraversato la vegetazione ed è finito in un canale. Inutili i soccorsi arrivati sul posto.

Un uomo di quarant’anni, agricoltore originario di Samassi, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nel sud della Sardegna. Stava guidando lungo la Provinciale 56 quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo della sua auto.

L’uscita di strada è avvenuta all’altezza di Serrenti. Il veicolo ha oltrepassato il margine della carreggiata, ha attraversato la vegetazione che costeggia la strada e ha terminato la corsa dentro un canale.

Quando i soccorritori sono arrivati sul posto non c’era più nulla da fare per l’automobilista. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per recuperare il mezzo finito nel corso d’acqua.

I carabinieri stanno esaminando la scena dell’incidente per chiarire cosa sia accaduto nei momenti precedenti alla perdita di controllo dell’auto e ricostruire con precisione la dinamica.