Terre del Reno: Muore Luciano Masina, stimato agricoltore coinvolto in incidente stradale

Ieri pomeriggio a Terre del Reno, ciò che inizialmente sembrava essere un incidente stradale ha rapidamente trasformato l'apprensione in sgomento con la tragica morte di Luciano Masina, 68 anni. Luciano, noto sia nel mondo dell'agricoltura che nella piazza locale, era solito condividere piacevoli chiacchiere con gli amici prima di cena.

L'incidente è avvenuto circa dieci minuti prima delle 17 su via 4 Torri a Sant’Agostino, quando Luciano stava transitando. L'anziano, residente nelle vicinanze, ha improvvisamente perso il controllo del veicolo, uscendo autonomamente di strada e impattando contro il pilastro di recinzione di un'abitazione. I residenti, tempestivamente accortisi dell'incidente, hanno allertato i soccorsi e l'elisoccorso è stato chiamato in aiuto. Nonostante gli sforzi dei sanitari, che hanno cercato di rianimarlo con il massaggio cardiaco, Luciano Masina non ha resistito.

Le cause dell'incidente sono ancora al vaglio delle autorità, ma sembra che un malore, piuttosto che la velocità, sia stato il motivo principale dell'uscita di strada. Luciano era conosciuto come un instancabile lavoratore, un piccolo imprenditore agricolo con una vita dedicata al suo mestiere. Si ipotizza che stesse dirigendosi verso il suo solito incontro con gli amici nel bar del luogo, una consuetudine che interrompeva attorno alle 18:30 per la cena.

Il sindaco Roberto Lodi ha espresso il suo profondo dispiacere, sottolineando la conoscenza personale con Luciano. Anche il consigliere di maggioranza Gabriele Mazza ha condiviso il dolore, ricordando le piacevoli chiacchiere che aveva con Luciano al bar Centrale di Sant’Agostino.