Sanremo 2026, Francesco Renga ironizza sulle prove e scherza con la figlia Jolanda

Francesco Renga ha raccontato una prova generale non perfetta a Sanremo 2026 a causa di un piccolo problema iniziale. Fuori dall’Ariston ha scherzato in diretta con la figlia Jolanda, che lo ha rassicurato sul debutto.

Giornata di prove al Festival di Sanremo 2026, con gli artisti impegnati a mettere a punto le esibizioni in vista del debutto sul palco dell’Ariston. Tra loro anche Francesco Renga, in gara con il brano “Il meglio di me”.

Al termine della generale, il cantante si è fermato all’esterno del teatro per un collegamento televisivo. Ha raccontato senza filtri com’è andata: bene nel complesso, ma con un intoppo all’inizio che ha condizionato l’esibizione.

Leggi anche: Minacce a Jolanda Renga, figlia di Ambra Angiolini: ricatto online con false foto e richiesta di 10mila euro

In studio c’era anche la figlia Jolanda Renga, presente a Sanremo per seguire da vicino il padre. La conduttrice ha colto l’occasione per farli parlare in diretta, dando vita a uno scambio leggero e familiare.

Alla domanda su come fosse andata davvero la prova, Jolanda ha ricordato con ironia che spesso le generali non sono impeccabili. Renga ha confermato il momento difficile, ma senza preoccuparsi troppo.

La figlia lo ha incoraggiato guardando già alla serata ufficiale, certa che tutto filerà liscio. Lui ha risposto con affetto, salutandola e mandando un bacio prima di chiudere il collegamento.

Jolanda ha poi aggiunto un giudizio sul pezzo in gara, spiegando che il brano le piace e che il padre, sul palco, sa sempre come muoversi. Per lei, promozione piena.