Giugliano, trascina la compagna fuori dalla discoteca e la picchia davanti al locale

Una donna di 35 anni è stata aggredita dal compagno davanti a una discoteca a Giugliano dopo una lite. L’uomo l’ha trascinata fuori per i capelli e colpita con pugni e calci. Ai carabinieri la vittima ha raccontato due anni di violenze e la paura per il figlio.

Una serata in discoteca si è trasformata in un’aggressione violenta a Giugliano, in provincia di Napoli. Una donna di 35 anni è stata colpita dal compagno all’esterno del locale. Secondo quanto ricostruito, l’uomo l’ha afferrata per i capelli e l’ha trascinata fuori prima di colpirla con calci e pugni.

La vittima è riuscita a chiedere aiuto ai carabinieri, che si trovavano nei pressi del locale. I militari sono intervenuti subito e hanno fermato l’uomo, un 42enne, mentre la donna ha raccontato quanto era accaduto pochi minuti prima.

Durante l’intervento la 35enne ha spiegato che gli episodi di violenza non erano iniziati quella notte. Ha parlato di maltrattamenti che andavano avanti da circa due anni, spesso durante i fine settimana. Non aveva mai sporto denuncia, ma quella sera ha detto di aver temuto per la propria vita e per quella del figlio.

Dopo l’aggressione la donna è stata portata all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove i medici l’hanno trattenuta in osservazione per le ferite riportate.

L’uomo è stato arrestato dai militari e trasferito in carcere. Nei suoi confronti l’accusa è di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.