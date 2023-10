Pestato fuori dalla discoteca: Giovane ecuadoriano in coma a Sesto San Giovanni

Nella tranquilla notte di lunedì, a soli 500 metri dalla vivace discoteca "Vip Club" di Sesto San Giovanni, un tragico evento ha scosso la comunità. Un giovane ecuadoriano di 23 anni, regolare residente in Italia, è stato trovato immobile sull'asfalto con la testa gravemente ferita. I poliziotti del commissariato di via Fiume sono intervenuti poco dopo le 5 del mattino, rispondendo a una segnalazione di lite nella discoteca.

Il ragazzo è stato individuato in via Carducci, nelle vicinanze del primo incrocio, da un'unità volante. Soccorso prontamente dagli operatori del 118, è stato intubato sul posto e trasportato in ospedale Niguarda di Milano in coma farmacologico. Le sue condizioni sono critiche, ma al momento non sembra essere in pericolo di vita.

Gli investigatori, giunti sulla scena, hanno identificato tre cittadini peruviani, trovati proprio fuori dalla discoteca. Questi individui sono stati portati in questura per chiarire la loro possibile connessione all'incidente. Le prime ipotesi suggeriscono che il giovane sia stato vittima di un brutale pestaggio, lasciato abbandonato sull'asfalto.

Le indagini sono in corso mentre la comunità attende con ansia ulteriori sviluppi su questo drammatico episodio. La polizia è determinata a ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto e ad assicurare giustizia per il giovane ecuadoriano coinvolto. Restate con noi per gli aggiornamenti su questa dolorosa vicenda che ha scosso la tranquillità di Sesto San Giovanni.

