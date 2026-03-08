C'è posta per te chiude la stagione il 7 marzo, il 14 su Canale 5 arriva il concerto di Sal Da Vinci

Maria De Filippi chiude in anticipo la stagione di C’è posta per te. L’ultima puntata è andata in onda il 7 marzo con 3,8 milioni di spettatori e il 27,1% di share, mentre sabato prossimo Canale 5 cambierà programmazione.

La stagione di C’è posta per te si è conclusa sabato 7 marzo. Il people show condotto da Maria De Filippi ha salutato il pubblico con una settimana di anticipo rispetto a quanto molti telespettatori si aspettavano. In tanti pensavano infatti di trovare un’altra puntata in palinsesto il sabato successivo.

Nei giorni precedenti alla messa in onda si erano diffuse anche voci su una possibile chiusura anticipata legata agli ascolti. I dati raccontano però una situazione diversa. Il programma ha continuato a mantenere numeri solidi per il prime time del sabato sera, con una partenza vicina al 28% di share e una media nelle settimane successive attorno al 22%.

L’ultima puntata ha confermato il buon andamento. La serata del 7 marzo ha registrato 3 milioni e 830mila spettatori e il 27,1% di share. Nel finale è arrivata anche la tradizionale sequenza di immagini che ha ripercorso alcune delle storie raccontate durante l’edizione.

Tra i momenti conclusivi c’è stata anche la sorpresa organizzata con il cantante Irama, chiamato a partecipare a una storia dedicata a una coppia. Poco prima dei titoli di coda è stato mostrato anche un aggiornamento su Manuel e Assia, due ragazzi protagonisti nelle scorse settimane, che hanno annunciato l’arrivo del loro primo figlio.

Il direttore di Canale 5, Giancarlo Scheri, ha ringraziato pubblicamente Maria De Filippi per i risultati ottenuti dal programma nel corso della stagione, ribadendo il successo del format nel sabato sera della rete.

Sabato 14 marzo il programma non sarà quindi in onda. Al suo posto Canale 5 trasmetterà il concerto di Sal Da Vinci, artista reduce dal recente successo al Festival di Sanremo. Nella stessa serata il cantante comparirà anche su Rai 1 nello speciale Sanremo Top condotto da Carlo Conti.

Per rivedere Maria De Filippi in prima serata bisognerà attendere la settimana successiva. In palinsesto è previsto infatti il ritorno del serale di Amici, la fase finale del talent show che ogni anno occupa il sabato sera della rete dopo la chiusura di C’è posta per te.