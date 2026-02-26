Sulmona, mezzo milione con un Gratta e Vinci da 5 euro

Un Gratta e Vinci da 5 euro comprato a Sulmona regala 500mila euro grazie a una giocata del 18 febbraio. Il tagliando vincente, della serie Numerissimi, è stato convalidato giorni dopo nella tabaccheria davanti al tribunale.

Una giocata da pochi euro si trasforma in un premio da 500mila euro. È accaduto a Sulmona, dove un biglietto della serie “Numerissimi” ha cambiato la giornata – e forse la vita – di un cliente rimasto anonimo.

Il tagliando vincente è stato acquistato il 18 febbraio nella tabaccheria di via Papa Giovanni XXIII, proprio di fronte al tribunale. La conferma ufficiale della vincita è arrivata solo il giorno successivo, quando il sistema ha certificato il risultato, scatenando entusiasmo tra il gestore e i presenti.

Leggi anche: Cesenatico, Gratta e vinci: gioca 10 euro e porta a casa 2 milioni

Non si conosce l’identità del vincitore. Quel giorno, racconta il titolare, nel negozio sono passate molte persone, tra cui operai e pensionati. L’auspicio è che la somma sia finita a qualcuno che ne aveva davvero bisogno.

Non è la prima volta che la fortuna si ferma in questa tabaccheria. Già a dicembre 2022 un altro cliente aveva centrato una vincita identica, sempre da mezzo milione.

Il biglietto “Numerissimi” da 5 euro offre come premio massimo proprio questa cifra. Secondo i dati dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la probabilità di trovare il jackpot è di una ogni 7 milioni e 680mila tagliandi, mentre le vincite superiori al costo del biglietto hanno una frequenza molto più alta.

Tra i clienti, intanto, c’è chi festeggia ma invita alla prudenza: il gioco resta un’attività rischiosa, con la possibilità di sviluppare dipendenza se non gestita con attenzione.