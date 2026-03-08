Paralimpiadi Milano Cortina 2026, programma e italiani in gara nella seconda giornata

La seconda giornata delle Paralimpiadi Milano Cortina 2026 entra nel vivo domenica 8 marzo con diversi azzurri in gara dopo le prime medaglie conquistate. In programma biathlon, snowboard cross e curling con sfide decisive per l’Italia.

Le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 proseguono domenica 8 marzo con la seconda giornata di competizioni. Dopo l’esordio con le prime medaglie azzurre, gli atleti italiani tornano sulle piste e sul ghiaccio con l’obiettivo di ampliare il bottino. Nella giornata inaugurale sono arrivati l’argento di Chiara Mazzel nella discesa libera impaired e il bronzo di Giacomo Bertagnolli nella stessa specialità.

Il programma si apre alle 9.35 con il curling nel round robin delle squadre miste. In campo Italia-Cina, insieme alle sfide Slovacchia-Norvegia, Canada-Gran Bretagna e Svezia-Lettonia. Poco dopo iniziano anche le gare di biathlon, con l’individuale femminile sitting sui 12,5 chilometri alle 10.00.

Alle 10.30 tocca all’individuale maschile sitting con Marco Pisani tra gli azzurri al via. In mattinata spazio anche allo snowboard cross: alle 11.00 partono i preliminari maschili della categoria SB-UL con Paolo Priolo. Seguono le prove femminili SB-LL2 e le batterie dei quarti di finale maschili con Emanuel Perathoner, Jacopo Luchini e Riccardo Cardani.

Tra mezzogiorno e il primo pomeriggio si assegnano diverse finali nello snowboard cross. Alle 12.10 scatta anche l’individuale femminile standing di biathlon, mentre alle 12.30 è la volta della gara maschile standing con Cristian Toninelli. Nel frattempo si disputano semifinali e finali delle varie categorie dello snowboard.

Il programma del biathlon prosegue nel pomeriggio con le gare riservate agli atleti con disabilità visiva: alle 13.15 l’individuale femminile e alle 14.00 quella maschile. Più tardi torna protagonista anche il curling con il round robin del doppio misto alle 14.35, che vede impegnata l’Italia contro gli Stati Uniti.

La giornata si chiude ancora con il curling: alle 18.35 sono previste le partite del round robin delle squadre miste, tra cui Stati Uniti-Italia, oltre alle sfide Canada-Norvegia e Cina-Corea.

Le gare delle Paralimpiadi saranno trasmesse in diretta televisiva su Rai 2 dalle 8.30 alle 10.30 e dalle 12 alle 13. La copertura prosegue su Rai Sport dalle 10.30 alle 12.30, dalle 13.30 alle 16.25 e dalle 18.35 alle 21. Tutti gli eventi sono disponibili anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay.