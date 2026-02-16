Milano Cortina 2026, programma del 16 febbraio: azzurri in gara tra sci e short track

Giornata intensa a Milano Cortina 2026: l’Italia torna in gara tra sci, short track e freestyle con diverse occasioni da podio. Riflettori su Arianna Fontana e sulla finale di big air con Flora Tabanelli.

Decima giornata di gare alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, con l’Italia che prova a prolungare il momento positivo dopo il record di medaglie raggiunto il giorno precedente. Il calendario offre diverse opportunità, tra sci alpino, short track e freestyle.

Si parte alle 10 con il bob a due maschile, prima manche per Patrick Baumgartner. Alla stessa ora lo slalom maschile di sci alpino vede al via Tobias Kastlunger, Tommaso Saccardi, Tommaso Sala e Alex Vinatzer. La seconda manche è prevista alle 13:30.

Mattinata ricca per lo short track, disciplina che può regalare soddisfazioni. Alle 11 i quarti dei 1000 metri femminili con Chiara Betti, Elisa Confortola e Arianna Fontana. Subito dopo, alle 11:18, batterie dei 500 metri maschili con Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali e Pietro Sighel. Semifinali e finali dei 1000 metri donne si susseguono tra le 11:55 e le 12:42, mentre alle 12:04 è in programma la staffetta maschile sui 5000 metri.

Nel pomeriggio spazio anche al curling: alle 14:05 l’Italia maschile affronta la Repubblica Popolare di Cina con Arman, Giovanella, Mosaner, Pimpini e Retornaz. In serata, alle 19:05, il team femminile sfida gli Stati Uniti.

Dalle 19 tornano protagonisti bob e salto con gli sci, mentre alle 19:30 iniziano le finali del big air femminile di sci acrobatico, con grande attesa per Flora Tabanelli e Maria Gasslitter. Le tre manche si disputano tra le 19:30 e le 20:17.

Alle 20 riflettori sul pattinaggio di figura, con il programma libero delle coppie che vede impegnati Sara Conti e Niccolò Macii insieme a Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini. La giornata si chiude con l’ultima manche del monobob femminile alle 21:06.

Le gare sono trasmesse in diretta sui canali Rai e in streaming su RaiPlay. Disponibili anche su piattaforme a pagamento come Eurosport, Discovery+, Dazn, Timvision, Hbo Max e Prime Video Channels.