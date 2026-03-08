Amici 25, Emma e Rkomi ospiti della puntata dell'8 marzo

Emma e Rkomi arrivano ad Amici 25 per presentare il brano Vacci Piano. Nella puntata di domenica 8 marzo Maria De Filippi ospita i due artisti mentre gli allievi della scuola cercano di conquistare un posto nella fase serale del talent.

Domenica 8 marzo alle 14 su Canale 5 torna Amici con una nuova puntata del talent guidato da Maria De Filippi. Il programma prosegue il percorso degli allievi della scuola, impegnati a conquistare l’accesso alla fase serale della gara.

Tra gli ospiti musicali arrivano Emma, vincitrice della nona edizione del programma, e il rapper Rkomi. I due artisti salgono sul palco per eseguire in anteprima il loro nuovo brano “Vacci Piano”.

Nella classe alcuni concorrenti hanno già ottenuto la maglia oro. Si tratta dei ballerini Emiliano, Alex e Nicola e dei cantanti Michele, Angie e Gard, già sicuri di partecipare alla fase finale del talent.

Restano invece dodici allievi ancora in gara per conquistare un posto al serale. Tra i cantanti ci sono Caterina, Elena, Lorenzo, Plasma, Opi, Riccardo e Valentina. Tra i ballerini continuano a giocarsi la possibilità Alessio, Antonio, Giulia, Kiara e Simone.

Nel corso della puntata è previsto anche l’arrivo dell’attore e regista Fabio De Luigi, che presenta il film “Un Bel Giorno”, uscito nelle sale il 5 marzo con distribuzione 01 Distribution.