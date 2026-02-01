Amici 25, ospiti e giudici della puntata del 1 febbraio

Il talent di Canale 5 torna domenica 1 febbraio alle 14 con nuovi ospiti, giudici e sfide decisive tra canto e ballo. In studio anche Giorgia e Petit per presentare i loro brani.

Domenica 1 febbraio alle 14.00 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Amici, il talent guidato da Maria De Filippi. Nella scuola restano 17 allievi, divisi tra ballo e canto, impegnati nelle consuete prove davanti ai giudici esterni.

Per il ballo sono ancora in gara Alessio, Alex, Emiliano, Giulia, Kiara, Maria Rosaria e Simone. I cantanti che proseguono il percorso sono invece Angie, Caterina, Elena, Gard, Lorenzo, Michele, Opi, Plasma, Riccardo e Valentina, chiamati a difendere il proprio posto banco dopo banco.

La sfida che coinvolge Maria Rosaria viene valutata dalla ballerina professionista Francesca Tocca. La gara di ballo vede invece in giuria il coreografo e ballerino internazionale Giuseppe Giofrè insieme alla coreografa Irma Di Paola, chiamati a giudicare tecnica ed espressività.

Sul fronte canto, a esprimere i voti sono Al Bano e il rapper Jake La Furia, volto noto della scena hip hop italiana. I concorrenti portano brani e interpretazioni diverse, cercando di convincere la commissione e guadagnare consensi.

Ospite musicale della puntata è Giorgia, che si esibisce con il singolo “Corpi Celesti”, tratto dall’album “G”. Sul palco anche il giovane cantautore Petit, che presenta insieme a Mimì il brano “Perdonami”.