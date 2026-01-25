Gabriel Garko rivela il matrimonio segreto e la scelta della riservatezza

L’annuncio inatteso arriva in tv: Gabriel Garko rivela di essersi sposato in segreto due anni fa. Un racconto intimo sulla scelta di proteggere la propria vita privata, tra equilibrio ritrovato e discrezione assoluta.

Ospite a Verissimo nella puntata di domenica 25 gennaio, Gabriel Garko ha sorpreso il pubblico con una dichiarazione netta: si è sposato. L’attore ha raccontato di vivere un momento di serenità personale, spiegando di aver trovato finalmente un equilibrio che oggi lo fa sentire bene.

Nel dialogo con Silvia Toffanin, alla domanda su un possibile matrimonio futuro, Garko ha chiarito che le nozze sono già avvenute. La cerimonia risale a due anni fa e riguarda il compagno con cui condivide la vita da circa quattro anni. Una scelta tenuta lontana dai riflettori, coerente con il desiderio di tutelare la sfera privata.

L’attore ha descritto un matrimonio organizzato nel massimo riserbo. Tutto è stato pianificato affinché la notizia non trapelasse: pochi presenti, solo quattro persone in Comune, e comunicazioni ridotte allo stretto necessario. Le famiglie sono state informate lo stesso giorno, senza alcun preavviso.

Garko ha sottolineato di aver condiviso questo passo solo con chi fa davvero parte della sua vita, ribadendo la volontione di proteggere le relazioni autentiche da esposizioni inutili. Una linea seguita da sempre, soprattutto per ciò che riguarda i sentimenti.

In studio era presente anche Anna Safroncik, collega e co-protagonista della nuova serie Colpa dei sensi, in arrivo su Canale 5. L’attrice ha raccontato una fase molto diversa della sua vita personale, dichiarandosi single per scelta e soddisfatta.

Safroncik ha spiegato di aver imparato a mettere se stessa al centro, evitando dinamiche di coppia che in passato l’avevano portata a relazioni complicate. Oggi rivendica una serenità costruita in autonomia, fatta di libertà emotiva e consapevolezza.

Le due testimonianze, pur diverse, hanno restituito il ritratto di percorsi personali maturi, segnati da scelte intime e dalla ricerca di un benessere che prescinde dalle aspettative esterne.