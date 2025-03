Domenica In del 2 marzo 2025: ospiti e anticipazioni della puntata

Oggi, domenica 2 marzo 2025, alle 14:00 su Rai1, andrà in onda una nuova puntata di "Domenica In" condotta da Mara Venier dagli Studi 'Fabrizio Frizzi' di Roma. La trasmissione ospiterà alcuni protagonisti del recente Festival di Sanremo 2025.

Ospiti e anticipazioni della puntata

Massimo Ranieri : il celebre cantante e attore ripercorrerà le tappe salienti della sua carriera e si esibirà con il brano "Tra le mani un cuore".

Marcella Bella : l'artista parlerà della sua vita personale e professionale, offrendo al pubblico una performance del brano "Pelle diamante".

Serena Brancale : reduce dal successo sanremese, la cantautrice pugliese canterà "Anema e Core".

Pierdavide Carone : il cantautore, recentemente vincitore del programma "Ora o mai più", presenterà il suo nuovo singolo "Non ce l’ho con te".

Dalila Di Lazzaro : l'attrice condividerà aneddoti sulla sua vita e sulla lunga carriera cinematografica, accompagnata dal compagno e musicista Manuel Pia.

Cast della serie TV "Il Gattopardo": in vista del debutto previsto per il 5 marzo sulle piattaforme digitali, interverranno in studio gli attori Kim Rossi Stuart (Don Fabrizio), Benedetta Porcaroli (Concetta), Deva Cassel (Angelica) e Saul Nanni (Tancredi).

La puntata sarà visibile in diretta su Rai1 e in streaming su RaiPlay.

