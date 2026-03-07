Paralimpiadi Milano Cortina, due bronzi riportano la Russia nel medagliere

La Russia torna sul podio paralimpico dopo 12 anni grazie a Varvara Voronchikhina che conquista il bronzo nella discesa libera standing a Cortina. Il risultato arriva mentre restano tensioni politiche legate alla guerra in Ucraina.

La Russia torna a comparire nel medagliere paralimpico dopo dodici anni. Il primo segnale arriva da Varvara Voronchikhina, sciatrice nata nel 2002 in Siberia, che sabato 7 marzo ha chiuso al terzo posto la discesa libera femminile nella categoria standing sulle piste di Cortina.

Per la 23enne si tratta di un risultato dal forte valore simbolico. Dopo il traguardo ha parlato della lunga assenza della squadra russa dalle premiazioni: “Per noi è stato un periodo molto lungo senza una bandiera. Sono felice e so che lo sono anche i miei compagni e tutto il paese”.

Il bronzo di Voronchikhina arriva in un’edizione segnata dalle polemiche legate alla partecipazione degli atleti russi e bielorussi. Alla vigilia dei Giochi, il Comitato Paralimpico Internazionale ha autorizzato la presenza di sei sportivi russi e quattro bielorussi con bandiera e inno, scelta che ha spinto alcuni Paesi a disertare la cerimonia inaugurale di Verona.

Nella stessa gara è arrivata un’altra medaglia per la delegazione russa. Il 29enne Alexey Bugaev ha infatti conquistato il terzo posto nella discesa libera standing maschile, portando a due i bronzi ottenuti dalla squadra russa nella giornata di Cortina.