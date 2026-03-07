Paralimpiadi Milano Cortina, subito due medaglie per l'Italia
Chiara Mazzel conquista l’argento nella discesa libera alle Paralimpiadi Milano Cortina a causa di una gara quasi perfetta sulla pista di Cortina. Nella stessa giornata arriva anche il bronzo di Giacomo Bertagnolli nella prova maschile della categoria visivamente impaired.
Le prime gare delle Paralimpiadi di Milano Cortina regalano subito soddisfazioni all’Italia. Sabato 7 marzo la squadra azzurra sale due volte sul podio a Cortina d’Ampezzo nelle prove di discesa libera dedicate agli atleti con disabilità visiva.
A firmare il miglior risultato di giornata è Chiara Mazzel. La sciatrice trentina, classe 1996, chiude la gara al secondo posto nella categoria VI (visually impaired), riservata agli atleti non vedenti o ipovedenti che affrontano il tracciato guidati da un compagno di squadra. Davanti a lei solo l’austriaca Veronika Aigner, che conquista l’oro.
Nella stessa specialità arriva anche il primo podio maschile per gli azzurri. Il trentino Giacomo Bertagnolli, nato nel 1999, conclude la sua discesa al terzo posto. Il distacco dal vincitore è di 2 secondi e 56 centesimi.
A vincere la gara è l’austriaco Johannes Aigner, fratello di Veronika, protagonista quindi di una doppietta familiare nella giornata inaugurale della disciplina. L’Italia apre così la rassegna paralimpica con due medaglie già nelle prime competizioni disputate sulla pista di Cortina.