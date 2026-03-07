Incidente d'auto per Jack Vanore il racconto dell'ex tronista dopo lo spavento

Jack Vanore è rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre era alla guida della sua auto. L’ex volto di Uomini e Donne ha raccontato sui social i momenti immediatamente successivi allo schianto e l’insolito episodio vissuto durante i soccorsi.

Momenti di paura per Jack Vanore, volto noto al pubblico televisivo per la sua partecipazione a Uomini e Donne. L’ex tronista e opinionista del programma di Maria De Filippi ha raccontato di essere rimasto coinvolto in un incidente stradale che, per fortuna, non gli ha provocato fratture né conseguenze gravi.

È stato lui stesso a spiegare cosa è accaduto con un video pubblicato sui suoi profili social. Vanore ha rassicurato chi lo segue, spiegando di essere uscito dall’impatto senza lesioni serie, anche se molto scosso. «Ho avuto un incidente in auto», ha detto nel racconto. «Non mi sono rotto niente, ma non ne sono uscito proprio benissimo».

Dopo lo schianto è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti. In quel momento si trovava disteso su una barella e immobilizzato mentre i medici valutavano la situazione. «Ero lì senza capire bene come stavo», ha ricordato, descrivendo l’attesa e lo stato di confusione dei minuti successivi all’incidente stradale.

Durante quell’attesa è accaduto un episodio che lo ha colpito particolarmente. Un uomo sconosciuto gli si è avvicinato e ha iniziato a parlargli dei propri problemi personali. Vanore ha raccontato di averlo ascoltato con attenzione nonostante la situazione in cui si trovava.

L’ex tronista ha spiegato che quel momento lo ha fatto riflettere sul proprio modo di essere. Anche mentre era immobilizzato e in attesa dei controlli medici, ha sentito naturale fermarsi ad ascoltare lo sfogo di uno sconosciuto. Alla fine del video ha poi chiesto ai suoi follower cosa avrebbero fatto loro nella stessa situazione.