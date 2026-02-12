Wanna Marchi investita sulle strisce a Milano, il racconto dell'incidente sui social

Momenti di paura per Wanna Marchi, investita mentre attraversava sulle strisce a Milano. L’ex volto televisivo ha raccontato l’incidente su Instagram, mostrando lividi e ferite riportate dopo l’impatto.

Paura a Milano per Wanna Marchi, travolta da un’auto nel pomeriggio di mercoledì 11 febbraio mentre attraversava sulle strisce pedonali. L’ex personaggio televisivo stava portando fuori il cane quando è stata colpita in pieno.

A ricostruire quanto accaduto è stata lei stessa con un video pubblicato su Instagram. Davanti alla telecamera appare con il volto segnato da ecchimosi e visibilmente provata. «Ricordo solo una macchina che mi è arrivata addosso», racconta, ripensando a quei secondi concitati.

L’urto l’ha sbalzata in avanti. Dopo l’impatto è caduta sul marciapiede, scivolando sull’asfalto. Nelle mani e sul viso sono rimasti piccoli sassolini, oltre ai lividi e alle abrasioni. «Un dolore terribile», dice nel filmato, descrivendo la caduta.

Subito dopo si è ritrovata in ambulanza, circondata dai soccorritori. Le facevano domande per verificare le sue condizioni. «Mi chiedevano come mi chiamavo e lo sapevo. Ma quando mi hanno chiesto dove abitavo, non riuscivo a ricordarlo», spiega, ricordando quei momenti di confusione successivi all’incidente.