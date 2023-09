Jack Vanore: La Verità dietro la Sua Uscita da Uomini e Donne e il Suo Ritorno

In un'esclusiva intervista concessa a Fanpage.it, Jack Vanore, noto volto televisivo, ha finalmente svelato il motivo reale che lo ha spinto a lasciare il programma "Uomini e Donne". Nel corso dell'intervista, ha condiviso dettagli intimi sulla sua esperienza, la sua nuova vita e il rapporto speciale con il suo fedele compagno a quattro zampe, Comò.

"È una storia che non ho mai raccontato pubblicamente, ma è giunto il momento di farlo. Sono stato colpito da una patologia autoimmune che ha avuto un impatto significativo sulla mia vita. Per rispetto della mia privacy, non entrerò nei dettagli, ma questa condizione di salute ha reso necessaria una pausa forzata. In questo periodo difficile, Maria De Filippi, Raffaella Mennoia e tutto il team di 'Uomini e Donne' sono stati al mio fianco in maniera straordinaria. Hanno compreso l'importanza della mia decisione di allontanarmi dallo show. È in momenti come questi che emergono le vere amicizie, e posso affermare con certezza che Maria e Raffaella mi sono amici veri. Questa patologia ha portato un cambiamento significativo nella mia vita."

"La mia situazione avrebbe potuto diventare molto complicata, ma sto lavorando costantemente su di essa, e la situazione sta migliorando. È sotto controllo, e oggi mi sento bene. Ho ripreso l'attività fisica, il lavoro e tutto il resto, anzi, mi sento meglio di prima. Non ho mai affrontato questo argomento sui social media, poiché è un tema delicato. Tuttavia, riconosco di essere fortunato in molti altri aspetti della mia vita, e fino a oggi non avevo sentito il bisogno di condividerlo pubblicamente."

"Non escludo la possibilità di un mio ritorno nel futuro. Mi piacerebbe molto farlo, ma ciò dipenderà principalmente dall'ambiente e dal modo in cui si lavora. Per me, 'Uomini e Donne' non è stato solo un luogo di lavoro, ma un ambiente in cui ho trovato veri amici. Se tornerò, lo farò con la stessa professionalità e passione che ho sempre dedicato a questa esperienza."

Altre News per: jackvanoreveritàdietrouscitauominidonne