Bianca Censori in tribunale a Los Angeles per Kanye West con un look insolitamente sobrio

Bianca Censori si presenta in tribunale a Los Angeles per il caso che coinvolge Kanye West e cambia completamente stile. L’architetta australiana, nota per look audaci, arriva in aula con abiti sobri dopo il richiamo di un giudice sull’abbigliamento.

Bianca Censori è apparsa in tribunale a Los Angeles con un aspetto molto diverso da quello a cui il pubblico è abituato. L’architetta australiana, spesso fotografata con outfit estremi e provocanti, si è presentata alla Stanley Mosk Courthouse con un abbigliamento semplice e formale.

La moglie di Kanye West era attesa in aula per testimoniare nel procedimento legale che riguarda il rapper e imprenditore. Il cambiamento di stile non è passato inosservato: chi la segue è abituato a vederla con abiti minimal e trasparenti, mentre questa volta ha scelto un look molto più discreto.

Secondo alcune indiscrezioni, la scelta sarebbe legata anche a un precedente richiamo arrivato dal giudice. In aula le sarebbe stato chiesto di presentarsi con un abbigliamento più adeguato al contesto giudiziario, un invito che l’architetta avrebbe deciso di rispettare.

La causa ruota attorno alla villa di Malibu acquistata anni fa da West. Un operaio edile che ha lavorato alla ristrutturazione della proprietà ha avviato un’azione legale legata ai lavori svolti nella residenza.

L’immobile, secondo quanto emerso durante la disputa, verserebbe oggi in condizioni di forte degrado. I lavori effettuati e la gestione del cantiere sono tra i punti centrali del procedimento.

In questo quadro, la testimonianza di Censori potrebbe servire a chiarire alcuni aspetti relativi ai lavori e alle decisioni prese durante la ristrutturazione. Intanto il suo cambio di look ha attirato quasi la stessa attenzione della vicenda giudiziaria.