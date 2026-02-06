Bianca Censori racconta l'inizio della relazione con Kanye West durante il matrimonio con Kim Kardashian

Bianca Censori racconta come è iniziato il legame con Kanye West, nato mentre il rapper era ancora sposato con Kim Kardashian. Dall’incontro durante la pandemia al matrimonio, emergono dettagli personali e professionali.

Bianca Censori ha ricostruito pubblicamente l’origine del suo rapporto con Kanye West, spiegando che i primi contatti risalgono a quando il rapper era ancora sposato con Kim Kardashian. A cercarla fu il manager generale di West, dopo che l’artista aveva notato su Instagram una sua creazione digitale, una maschera dalle proporzioni volutamente aliene.

Da quel primo scambio nacque un incontro in Svizzera, avvenuto nel pieno della pandemia da Covid-19. In quel periodo Censori iniziò a collaborare stabilmente con il marchio Yeezy, assumendo il ruolo di responsabile dell’architettura. Il lavoro quotidiano e la condivisione costante del tempo, ha raccontato, hanno fatto il resto.

Il matrimonio tra West e Kardashian si è chiuso formalmente nel febbraio 2021, dopo quasi sette anni e quattro figli. Secondo quanto emerso, il legame tra il rapper e Censori stava già prendendo forma nello stesso arco temporale, favorito dalla vicinanza e da una collaborazione che andava oltre l’ambito professionale.

Censori ha descritto una relazione costruita sulla presenza continua, tra telefonate e giornate trascorse insieme. Ha parlato di una forte somiglianza caratteriale e di un’intesa nata senza forzature, mentre entrambi erano immersi nel lavoro per Yeezy.

West e Censori si sono sposati nel dicembre 2022, circa un mese dopo la conclusione definitiva del divorzio tra il rapper e Kardashian. Lei ha chiarito di non aver cercato visibilità o vantaggi personali, sostenendo di aver scelto il matrimonio per un sentimento autentico.

Nel corso dell’intervista, Censori ha ammesso di aver attraversato momenti di dubbio a causa delle recenti polemiche che hanno coinvolto West, comprese iniziative controverse come la vendita di magliette con simboli nazisti. Nonostante tutto, ha spiegato di aver considerato quelle crisi come elementi superficiali rispetto al loro rapporto.

Ha raccontato di aver sostenuto il marito nel percorso di cura affrontato lo scorso anno e di aver vissuto mesi difficili, paragonabili a un intervento di emergenza continuo. A gennaio, West ha diffuso delle scuse pubbliche per le sue dichiarazioni antisemite.

Infine, Censori ha parlato del rapporto di West con i figli avuti con Kardashian, definendolo un padre attento e presente. Ha aggiunto di desiderare, in futuro, di avere dei figli propri.