Bianca Censori super sexy senza pantaloni a pranzo con Kanye West

Bianca Censori e Kanye West hanno attirato l'attenzione durante un pranzo al famoso Chateau Marmont di Los Angeles. La coppia, nota per il loro stile provocatorio, è stata avvistata mentre Censori indossava un look decisamente audace. Bianca, infatti, non portava né pantaloni né una gonna, ma solo un perizoma e un top trasparente che lasciava ben poco all'immaginazione.

La scena si è svolta mercoledì pomeriggio, quando Censori e West sono stati fotografati insieme. Mentre Kanye camminava leggermente dietro la sua compagna, Bianca sfoggiava un cappello elegante e un paio di scarpe col tacco. Nonostante il suo outfit rivelatore, la coppia sembrava tranquilla e disinvolta, attirando l'attenzione di tutti i presenti.

Non è la prima volta che Bianca e Kanye fanno parlare di sé per le loro scelte di moda eccentriche. Solo pochi giorni fa, Bianca era stata vista a Los Angeles con il seno scoperto, uscendo da un salone di abbronzatura. In un'altra occasione recente, aveva indossato un top molto ridotto durante una cena barbecue. Questi episodi sembrano far parte di una strategia ben studiata dalla coppia per mantenere alta l'attenzione dei media e del pubblico.

Le immagini del pranzo hanno fatto rapidamente il giro del web, scatenando discussioni e commenti sui social media. Molti si chiedono quale sarà la prossima mossa della coppia, sempre pronta a sorprendere con outfit innovativi e talvolta scioccanti.

Bianca Censori, architetto di professione, e Kanye West, noto rapper e imprenditore, continuano così a dettare tendenze e a far parlare di sé, non solo per i loro successi professionali, ma anche per le loro scelte di stile estremo.