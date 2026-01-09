Sinner-Alcaraz a Seul: orario del match, montepremi e dove vederlo in tv e streaming

Il 2026 tennistico di Jannik Sinner si apre con una sfida di prestigio contro Carlos Alcaraz a Seul, in un evento-esibizione che riunisce i due leader del ranking mondiale davanti a un pubblico internazionale.

Jannik Sinner inaugura la nuova stagione affrontando Carlos Alcaraz in Corea del Sud, nella cornice esclusiva della Hyundai Card Super Match. Un confronto che mette di fronte i due protagonisti assoluti del circuito Atp, reduci dall’ultima finale ufficiale disputata a Torino alle Atp Finals.

La sfida, pur non valida per il ranking, ha un valore simbolico e mediatico elevato: Sinner e Alcaraz tornano uno di fronte all’altro per aprire il 2026 con un evento pensato per celebrare il tennis di vertice davanti al pubblico asiatico.

Il montepremi è all’altezza del contesto. Entrambi i giocatori riceveranno un compenso di due milioni di euro come gettone di presenza, a prescindere dall’esito dell’incontro, confermando la portata economica dell’appuntamento.

Il match è in programma domani, sabato 10 gennaio, con inizio alle 8 del mattino secondo l’orario italiano. In chiaro sarà trasmesso in diretta su SuperTennis, mentre Tv8 proporrà la partita in differita alle 22.

Gli abbonati Sky potranno seguirla su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Per chi preferisce lo streaming, la diretta sarà disponibile su SuperTenniX, Sky Go e Now, consentendo la visione su dispositivi mobili e smart tv.

Un appuntamento che unisce spettacolo, prestigio e visibilità globale, confermando la rivalità tra i due come una delle più seguite e rilevanti del tennis contemporaneo.