Scorpione vivo in un pacco Temu consegnato a Treviso

Davide, residente a Treviso, ha trovato uno scorpione vivo dentro un pacco Temu ordinato online. L’animale, lungo circa sei centimetri, si muoveva nella scatola appena aperta nella sua camera da letto dopo la consegna.

Un acquisto online si è trasformato in un momento di forte spavento per Davide, residente a Treviso. L’uomo aveva ordinato una scacchiera tramite la piattaforma Temu, ma all’interno della confezione ha trovato qualcosa di inatteso: uno scorpione lungo circa sei centimetri.

Il pacco era arrivato regolarmente a casa ed era sigillato. Davide lo ha aperto in camera da letto per controllare il contenuto, come fa di solito quando riceve una spedizione. All’inizio non aveva notato nulla di strano, poi ha visto qualcosa muoversi tra gli oggetti nella scatola.

Solo dopo qualche secondo ha capito di trovarsi davanti a uno scorpione. «Non mi ha punto per pura fortuna», ha raccontato, ancora scosso per quanto accaduto. Se avesse infilato la mano nella scatola dal lato opposto, avrebbe potuto trovarsi l’animale vivo tra le dita.

Preso alla sprovvista ma deciso a evitare rischi, l’uomo ha reagito subito e ha schiacciato lo scorpione. L’episodio lo ha lasciato molto agitato, soprattutto considerando che la scatola era stata aperta all’interno della sua stanza.

Resta da capire come l’animale sia finito nel pacco e come abbia potuto sopravvivere al viaggio dalla Cina fino all’Italia. Dopo l’accaduto, Davide ha presentato un reclamo per segnalare l’episodio e chiedere verifiche sulla spedizione.

Il timore, spiega, è che situazioni simili possano ripetersi. Per questo ha deciso di segnalare il caso, nella speranza che controlli più accurati evitino sorprese pericolose ad altri clienti.