Temu e Smiley insieme per fermare le violazioni online

Temu firma un accordo con The Smiley Company per contrastare le violazioni online grazie a sistemi preventivi. L’intesa punta a ridurre i prodotti non autorizzati e a rafforzare la tutela dei marchi nel marketplace globale.

Temu rafforza le proprie difese contro la contraffazione stringendo una collaborazione con The Smiley Company, storico brand del licensing internazionale. L’obiettivo è bloccare in anticipo le violazioni della proprietà intellettuale e rendere più sicuro il marketplace per venditori e acquirenti.

Il progetto si inserisce nella Brand Guardian Initiative, avviata nel 2024, che mette in contatto diretto la piattaforma con i titolari dei diritti. Non è necessario essere presenti con uno store attivo: anche i marchi esterni possono partecipare e proteggere i propri contenuti.

Leggi anche: IL 95% DEI GIOCATTOLI ACQUISTATI SU TEMU NON RISPETTA LE REGOLE EUROPEE

I primi effetti si vedono soprattutto nei settori abbigliamento e calzature. Dopo l’ingresso di Smiley nel programma, il sistema ha individuato e ridotto in modo netto le inserzioni non autorizzate, migliorando la qualità dell’offerta e la chiarezza per i consumatori.

La diminuzione dei prodotti irregolari ha consentito di introdurre un sistema di white-listing, riservato ai venditori ufficiali. In questo modo i partner autorizzati operano in un ambiente più controllato, senza concorrenza sleale da parte di copie o imitazioni.

Alla base c’è una tecnologia proprietaria che analizza immagini e testi delle inserzioni prima della pubblicazione. Il database include oltre 5 milioni di immagini e 9 milioni di parole chiave, permettendo di intercettare somiglianze sospette tra prodotti e marchi registrati.

Questo controllo automatico coinvolge più di 5.000 brand a livello globale e funziona in modo preventivo, senza attendere segnalazioni. Il sistema confronta loghi, descrizioni e dettagli visivi per bloccare i contenuti potenzialmente illeciti prima che arrivino online.

Fondata in Francia negli anni Settanta, The Smiley Company gestisce un vasto portafoglio di marchi e contenuti creativi distribuiti in numerosi settori. Una presenza così ampia richiede controlli costanti per evitare utilizzi impropri e proteggere i licenziatari.

Per il brand, la difesa della proprietà intellettuale significa anche garantire condizioni corrette ai partner commerciali. Eliminare le inserzioni irregolari aiuta chi opera con licenze ufficiali a investire e sviluppare nuove linee senza rischi.

La collaborazione con Temu segna un passaggio verso un modello più strutturato nella gestione dell’e-commerce. L’attenzione si sposta dalla reazione alle violazioni alla prevenzione, con strumenti tecnologici e accordi diretti tra piattaforme e aziende.