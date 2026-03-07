Paralimpiadi Milano Cortina 2026, prime medaglie e debutto degli azzurri

Le Paralimpiadi Milano Cortina 2026 partono oggi dopo la cerimonia inaugurale all’Arena di Verona. Sabato 7 marzo assegna già dodici medaglie tra sci alpino e biathlon, con numerosi atleti italiani impegnati nelle prime gare della rassegna.

La prima giornata delle Paralimpiadi Milano Cortina 2026 entra subito nel vivo. Dopo l’apertura celebrata all’Arena di Verona, sabato 7 marzo si gareggia per i primi titoli dei Giochi invernali paralimpici. In programma dodici finali distribuite tra sci alpino, biathlon e snowboard.

Lo sci alpino apre il calendario con le discese dedicate agli atleti con disabilità visiva. Alle 9.30 tocca alla prova femminile con Martina Vozza e Chiara Mazzel, mentre alle 10.50 scenderà in pista Giacomo Bertagnolli nella gara maschile della stessa categoria.

Leggi anche: Milano Cortina 2026, premi record per gli azzurri tra medaglie e bonus senza tasse

Nella stessa fascia oraria si disputano anche le discese maschili standing e sitting. L’Italia schiera Luca Palla e Federico Pelizzari tra gli standing, mentre René De Silvestro sarà al via nella prova sitting. Il biathlon assegna altre medaglie con la sprint uomini sitting alle 10.35, dove gareggia Marco Pisani.

Il pomeriggio continua con nuove sfide sulla neve e sul ghiaccio. Alle 12.40 è in programma la sprint uomini standing di biathlon con Cristian Toninelli. Poco prima spazio allo snowboard cross con le qualificazioni maschili: tra gli italiani al via Riccardo Cardani, Jacopo Luchini, Paolo Priolo ed Emanuel Perathoner.

Non solo sport individuali. Alle 14.35 la coppia formata da Orietta Bertò e Paolo Ioriatti affronta la Lettonia nel torneo di wheelchair curling doppio misto. Nel tardo pomeriggio l’Italia sfida gli Stati Uniti nel girone A di para ice hockey, mentre alle 18.35 la nazionale di curling torna sul ghiaccio contro il Canada nel round robin delle squadre miste.

Le gare della giornata sono trasmesse in diretta televisiva su Rai 2 nelle fasce 8.30-10.40, 12-13 e 14-14.20, mentre Rai Sport segue le competizioni tra le 10.30 e le 12.15, dalle 13.30 alle 16.25 e dalle 17.40 alle 21. Tutti gli eventi sono disponibili anche in streaming su RaiPlay.