Alessia Mogavero | 7 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Samuel Mazzon muore a 29 anni in un incidente stradale a Maserada sul Piave dopo uno scontro frontale causato dall’invasione di corsia di una Mercedes. Il giovane insegnante di matematica è rimasto intrappolato nell’auto finita in un fossato.

Maserada sul Piave, scontro frontale su via Papadopoli Sud muore Samuel Mazzon di 29 anni

Un grave incidente stradale ha tolto la vita a Samuel Mazzon, 29 anni, nella serata di venerdì 6 marzo a Salettuol di Maserada sul Piave, nel Trevigiano. Lo schianto è avvenuto intorno alle 18.30 lungo via Papadopoli Sud e ha coinvolto tre veicoli.

Secondo le prime ricostruzioni, una Mercedes che procedeva nella direzione opposta avrebbe invaso la corsia percorsa dalla Fiat 600 guidata dal giovane. L’impatto è stato frontale e molto violento. L’auto di Mazzon si è ribaltata più volte prima di finire in un fossato ai margini della carreggiata.

Nello scontro è rimasto coinvolto anche un furgone che viaggiava dietro alla vettura del 29enne. Gli occupanti del mezzo non hanno riportato ferite. Il conducente della Mercedes è stato invece portato in ospedale per accertamenti, ma le sue condizioni non destano preoccupazione.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati i sanitari del Suem 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. I pompieri hanno lavorato a lungo con cesoie e divaricatori per liberare il giovane dalle lamiere. Nonostante i tentativi di rianimazione, per lui non c’è stato nulla da fare.

La dinamica è ora al vaglio dei militari. Tra le ipotesi prese in considerazione ci sono un sorpasso azzardato oppure una manovra errata che avrebbe portato la Mercedes a occupare la corsia opposta lungo il rettilineo della strada.

Mazzon viveva a Fontane di Villorba. Laureato in ingegneria industriale, aveva ottenuto anche l’abilitazione come ingegnere. Da circa un anno lavorava come docente di matematica e fisica all’istituto superiore Verdi di Valdobbiadene, dove aveva iniziato la sua esperienza nell’insegnamento.